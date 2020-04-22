МАРТ расширил список социально значимых товаров

Товаров, цены на которые регулирует государство, стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и средствами гигиены. Учитывая, что в марте был высокий спрос на эти товары, некоторые производители и магазины решили ответить существенным повышением стоимости. Чтобы пресечь это и сделать товары повседневного спроса доступными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило список социально значимых товаров.



Подробности у Светланы Лукьянюк. Госрегулирование цен на 90 дней уже действует на антисептики и защитные маски. Сейчас этот список увеличился. Всего в нем социально значимых товаров до 30 позиций. Среди них крупы, консервы, молоко, мясо, огурцы и кофе. Как видим, больше всего из них - продукты. Плюс предметы гигиены. Это значит, что в магазине 90 дней (на столько вводится ценовое регулирование) минимальная торговая надбавка на них будет от 15 до 30 %, а рентабельность производителя и поставщиков не выше 10 %. К примеру, самые низкие накрутки на молочную продукцию и детское питание. Немногим выше на хлеб, мясо и мясные консервы, а также масло сливочное. Далее идут рыба, яйцо куриное.

