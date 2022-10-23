МАРТ разъясняет торговле новые нормы: как применять надбавку импортера и розничную

Ключевой вопрос, который задается импортерами и субъектами хозяйствования, такой: возможно ли применять одновременно надбавку импортера и розничную? Если субъект одновременно импортирует товар и продает его в розничном торговом объекте, тогда можно прибавлять и надбавку импортера (она компенсирует затраты по импорту), и надбавку розничную (она компенсирует затраты по рознице). Но это можно сделать, если одна организация реализует товары именно в розницу. Оптовую надбавку импортеру применять нельзя, если он продает другой организации - оптовому звену.

Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси