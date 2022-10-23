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МАРТ разъясняет торговле новые нормы: как применять надбавку импортера и розничную

Стабильная ситуация на потребительском рынке, исключение необоснованного посредничества и справедливая стоимость товаров - главные ориентиры нового механизма по регулированию цен в стране. Его уже приняло правительство. Под пристальным вниманием стоимость как на продукцию отечественного производства, так и импортную. В списке свыше 90 % товаров из корзины белоруса.

Чтобы цены были обоснованны, а товаров на магазинной полке в достатке - по этим правилам работают все участники торговой цепочки. Тонкости нового документа бизнесу разъясняет профильное ведомство.

Ключевой вопрос, который задается импортерами и субъектами хозяйствования, такой: возможно ли применять одновременно надбавку импортера и розничную? Если субъект одновременно импортирует товар и продает его в розничном торговом объекте, тогда можно прибавлять и надбавку импортера (она компенсирует затраты по импорту), и надбавку розничную (она компенсирует затраты по рознице). Но это можно сделать, если одна организация реализует товары именно в розницу. Оптовую надбавку импортеру применять нельзя, если он продает другой организации - оптовому звену.
Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Чтобы рассмотреть частный случай и узнать детали, МАРТ организовало прямую телефонную линию. Кроме того, на сайте ведомства работает онлайн-окно, где также можно получить разъяснения правил.

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