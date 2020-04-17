МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары

Товаров, цены на которые регулирует государство, с сегодняшнего дня стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и средствами гигиены. Учитывая, что в марте был высокий спрос на эти товары, некоторые производители и магазины решили ответить существенным повышением стоимости. Чтобы пресечь это и сделать товары повседневного спроса доступными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило список социально значимых товаров. Это значит - минимальная торговая надбавка на них от 15 до 30%, а рентабельность производителя - не выше 10%.

