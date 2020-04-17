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МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары
Товаров, цены на которые регулирует государство, с сегодняшнего дня стало больше. Список пополнился консервами - рыбными и мясными, кофе, питьевой водой, мылом и средствами гигиены. Учитывая, что в марте был высокий спрос на эти товары, некоторые производители и магазины решили ответить существенным повышением стоимости. Чтобы пресечь это и сделать товары повседневного спроса доступными, Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило список социально значимых товаров. Это значит - минимальная торговая надбавка на них от 15 до 30%, а рентабельность производителя - не выше 10%.
Госрегулирование цен на 90 дней уже действует также на антисептики и защитные маски
Параллельно, чтобы не было дефицита, в частности, импортных товаров на полках магазинов, которые не ежедневно в нашей корзине, отменяется временное ограничение роста цен (не более чем полпроцента в месяц) от производителей и поставщиков товаров и услуг.
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