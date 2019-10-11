МАРТ выявляет и пресекает факты недобросовестной конкуренции

Большая часть нарушений антимонопольного законодательства - это недобросовестная конкуренция, заявили в профильном ведомстве. За 9 месяцев этого года почти 70 процентов выявленных фактов нарушения законодательства относятся именно к нечестной игре на рынке. Одно из последних - обманчивая маркировка происхождения бытовой химии. Производитель выделял этикеткой "сделано в Германии" товар, который был выпущен в Беларуси.



Ольга Королькова, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Данное нарушение чаще всего происходит в сфере товаров потребительского спроса. В частности, продуктов питания. Когда недобросовестные субъекты берут за основу, например, упаковку уже известного потребителю долгое время продукта питания, копируют ее. И таким образом создают недобросовестную конкуренцию".



Копируют, к слову, не только реальные товары, но и доменные имена, в том числе электронные адреса интернет-магазинов. В МАРТе также отмечают: производители стали активнее защищать свои права. Если в прошлом году ведомство рассмотрело немногим более 90 антимонопольных дел, то уже за неполный 2019 рассмотрено около 120 дел.



