Машиностроение, АПК и туризм - приоритетные сферы в сотрудничестве Минской и Ленинградской областей

Сегодня "Амкодор" начал строительство завода в Гатчине - столице Ленинградской области. Будет производиться специальная техника, прежде всего дорожная и техника для лесопромышленного комплекса. Что касается сельского хозяйства, есть новые направления - селекция, семеноводство, птицефабрики. В Ленинградской области крупнейшие в Европе птицефабрики (и по производству яиц, и по производству мяса птицы). Но любая птицефабрика не даст хорошего результата, какой бы она ни была технологичной, если не будет правильная организация производства. Мы как раз готовы делиться организацией производства, чтобы получать хороший результат.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России