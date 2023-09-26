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Машиностроение, АПК и туризм - приоритетные сферы в сотрудничестве Минской и Ленинградской областей
Продолжается визит делегации Ленинградской области в Беларуси. 26 сентября губернатор северного региона встретился с главой Минской области.
Среди приоритетов три сферы. Машиностроение - новый проект в России реализует "Амкодор". Далее агропромышленный комплекс, где выгоды не только в поставках продуктов питания, но и обмене опытом в животноводстве. Уже с октября наши специалисты АПК поедут на стажировку в Россию. Еще одно направление - туризм. Например, это реализация инициативы тематических туров выходного дня.
Сегодня стороны подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Прошлогодний товарооборот между Ленинградской и Минской областями составил почти 180 млн долларов.
Сегодня "Амкодор" начал строительство завода в Гатчине - столице Ленинградской области. Будет производиться специальная техника, прежде всего дорожная и техника для лесопромышленного комплекса. Что касается сельского хозяйства, есть новые направления - селекция, семеноводство, птицефабрики. В Ленинградской области крупнейшие в Европе птицефабрики (и по производству яиц, и по производству мяса птицы). Но любая птицефабрика не даст хорошего результата, какой бы она ни была технологичной, если не будет правильная организация производства. Мы как раз готовы делиться организацией производства, чтобы получать хороший результат.
Завтра у гостей из Ленинградской области также насыщенный день - посетят в Борисове такие предприятия, как "БЕЛДЖИ" и "Пожснаб". Именно на пожарной технике - особый акцент. В планах и знакомство с организацией работы индустриального парка "Великий камень".
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