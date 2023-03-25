От создания совместного продукта в машиностроении до подготовки специалистов в области авиастроения и космоса. Беларусь и Самарская область мощно стартанули в импортозамещении и к концу года товарооборот может вырасти до 2,5 миллиарда долларов. Как Самара из торгового города превратилась в промышленный? Почему негласно ее называют космической столицей России и как Беларусь и этот российский регион совместно противостоят санкциям? В городе на Волге побывала Дарья Белоусова-Петровская.

Самара находится на пересечении рек Волга и Самара, и благодаря судоходству всегда была торговым городом. Но в начале Великой Отечественной сюда были эвакуированы десятки заводов Советского Союза. Стали развиваться нефтепереработка, машиностроение, металлургия и военпром. И сегодня Самара - крупнейший промышленный центр России.

В городе находятся более 150 крупных и средних промышленных предприятий. Среди них и белорусско-российские представительства. Наш МАЗ в этом регионе работает с начала нулевых. Сегодня действует программа "Совместный продукт", когда на базе шасси Минского автомобильного завода устанавливаются российские кузова и прицепы. Качество такой кооперации лично оценил наш посол в России, Дмитрий Крутой.

Сервисный центр МАЗ в Самарской области

Кстати, сегодня под Самарой строится большой сервисный центр МАЗа. Под ключ сдадут в апреле следующего года, но уже сейчас работают мастерские по ремонту грузовой техники.

Тот объем техники, которая присутствует в регионе, это техника уровня Евро-5, достаточно сложная, которую невозможно просто в гаражных условиях обслужить, поэтому необходимость строительства и работы подобного центра очевидна. Сергей Корончик, гендиректор ООО "МАЗ-РУС"

В Самаре хорошо знакомы и с белорусскими автобусами. За последние 10 лет поставлено около 500 единиц. В этом году планируют купить еще 50. Особое внимание и к нашему электротранспорту. Пилотный электробус уже курсирует по улицам города и пользуется большой популярностью.

И жители его полюбили, и востребованность его точно есть, потому что там, где нет рельсов и нет проводов, мы всегда пускали его. Он в Куйбышевский район ездил и был как палочка-выручалочка. Владимир Василенко, первый заместитель главы городского округа Самара

Беларусь и Самарская область намерены нарастить товарооборот

В прошлом году товарооборот Беларуси и Самарской области составил 1,8 млрд долларов. С учетом нашей взаимной заинтересованности друг в друге, особенно в период санкционного давления, к концу 2023-го цифра может вырасти до 2,5 млрд. Главные темы - это машиностроение, металлургия, химическое производство, строительство и сельское хозяйство.

Ушли западные поставщики и наш "Санта-Бремор" очень хорошо поработал по рыбе. Наша переработанная рыба сюда поставлена на 7 млн долларов. Губернатор сразу же предложил, что есть еще построенный в советские времена хороший мощный рыбхоз, но он сегодня по определенным причинам не работает, вот сможет ли наш "Санта-Бремор" взять его и восстановить рыбное производство и плюс создать мощный рекреационно-туристический центр для семейного отдыха. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Неофициально Самару называют космической столицей России. Этот город, крупнейший производитель ракет-носителей и двигателей для них, а также оборудования для космодромов. По сути, все советские и российские космонавты, тогда и сегодня отправляются в Космос на ракетах, сделанных в Самаре.

Наши "Горизонт", "Интеграл" и "Пеленг" могут найти здесь взаимовыгодные направления сотрудничества. А пока крупнейший вуз Самары, который готовит специалистов в области авиастроения и космоса, готов поделиться знаниями и опытом с белорусскими студентами. Речь идет о запуске сетевых программ между университетами.

В сетевых программах заинтересованы студенты аспирантуры и магистратуры. Когда они выезжают на короткий период, от одного месяца, и проходят так называемые модули в другой стране, в другом университете. Для того чтобы понять, какое оборудование существует в мире, куда идет наука, что находится на острие науки. И наш университет очень заинтересован развивать такие сетевые программы с университетами Беларуси. Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева