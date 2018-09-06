Машиностроители столицы и области выходят на новые направления экспорта

Машиностроители столицы и области представляют оригинальные модели и выходят на новые направления экспорта.

Поставки МАЗа в Африку вырастут на 15 %, а БелАЗ направлен на рынок Латинской Америки. Где еще котируются машины с пометкой "Сделано в Беларуси"?

О достижениях и перспективах наших заводов-гигантов Алексей Кондратенко. Минский автозавод взялся за белые пятна на экспортной карте Черного континента. Новое сборочное производство в Египте, поставки автобусов и грузовиков в Судан, Анголу, Гану и Гвинею. Общий объем с начала года - 105 единиц техники МАЗ.

Еще один экспортный вектор Минского автозавода направлен на страну-соседку. 100 автобусов до конца года отправятся в украинский Львов.

Сегодня имидж столичных машиностроителей создают и достижения МАЗа в международном автоспорте. В планах у команды новые ралли и, наверняка, новые победы.

Ноу-хау и поиск новых деловых партнеров. Этот тренд сегодня с особым настроением развивает и Белорусский автозавод. БелАЗу - 70.