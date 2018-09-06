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Машиностроители столицы и области выходят на новые направления экспорта
Машиностроители столицы и области представляют оригинальные модели и выходят на новые направления экспорта.
Поставки МАЗа в Африку вырастут на 15 %, а БелАЗ направлен на рынок Латинской Америки. Где еще котируются машины с пометкой "Сделано в Беларуси"?
О достижениях и перспективах наших заводов-гигантов Алексей Кондратенко. Минский автозавод взялся за белые пятна на экспортной карте Черного континента. Новое сборочное производство в Египте, поставки автобусов и грузовиков в Судан, Анголу, Гану и Гвинею. Общий объем с начала года - 105 единиц техники МАЗ.
Еще один экспортный вектор Минского автозавода направлен на страну-соседку. 100 автобусов до конца года отправятся в украинский Львов.
Сегодня имидж столичных машиностроителей создают и достижения МАЗа в международном автоспорте. В планах у команды новые ралли и, наверняка, новые победы.
Ноу-хау и поиск новых деловых партнеров. Этот тренд сегодня с особым настроением развивает и Белорусский автозавод. БелАЗу - 70.
Весь сентябрь пройдет под знаком белорусских машиностроителей. В последнее воскресенье месяца их профессиональный праздник. Специалисты этой отрасли экономики со всей страны соберутся в Жодино 28 и 29 сентября. Повод, конечно, поздравить юбиляра - БелАЗ. И для этого каждому будет что подарить и показать.
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