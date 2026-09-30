Машиностроительный суверенитет Беларуси: наша техника экпортируется в 130 стран мира

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Надежные станки и агрегаты на любом предприятии - железная основа самой промышленности. Все это часть машиностроения, одной из ключевых сфер экономики, от которой зависит эффективность, например, агропромышленного комплекса или же лесного хозяйства.

Машиностроение - это грузовики, комбайны, тракторы и подъемные краны, пожарные автомобили, а еще электробусы и карьерные самосвалы. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Продукцию белорусского машиностроения экспортируют в 130 стран мира. Наши белорусы помогают выращивать рис во Вьетнаме и виноград в Грузии. Автобусы перевозят пассажиров в Казани. Харвестеры заготавливают сосну в Карелии, а коммунальная спецтехника наводит порядок на улицах Южно-Сахалинска.

Объем внешних поставок составляет более 12 млрд долларов в год. Машиностроительная отрасль формирует свыше 20 % всего объема промышленного производства страны. Порой это целые градообразующие заводы, такие как МАЗ, МТЗ или БЕЛАЗ, которые дают десятки тысяч рабочих мест.

В нашей стране более 250 крупных и средних машиностроительных заводов. У некоторых из них почти вековая история. История зарождения, развития и признания на мировом уровне, индустриальный фундамент белорусской конструкторской школы, инновационных разработок и непрерывной модернизации, все, что десятилетиями формирует наш машиностроительный суверенитет.

Совершенствует на всех уровнях свои компетенции и машиностроительный флагман-гигант Минский тракторный завод. 80-летний юбиляр когда-то начинал с МТЗ-2 на 37 лошадиных сил, а сегодня активен под хэштегом "Движение вперед - от 50 до 500". Когда-то в это невозможно было поверить, а уже сегодня в АПК присматриваются к самому мощному белорусу - трактору на 540 лошадиных сил. В этом году его презентовали и уже обкатывают на полях регионов нашей страны. Энергонасыщенная техника - актуальный тренд.

Вот уже 16 лет на МТЗ трудится наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Александр Булохов. В его рабочем арсенале десятки видов деталей, для которых важна точность на уровне микронов.

"Моя задача заключается в том, чтобы наладить изготовление точной, качественной детали с выдержанными параметрами чертежа. Я горжусь, что результат моей работы является частью большого трактора", - отметил наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ОАО "МТЗ" Александр Булохов.

Техника, которая работает в сельском хозяйстве, на городских улицах, помогая наводить порядок, а еще и под землей. Минский тракторный завод вместе с Беларуськалием разработал специальную шахтную машину, которая перевозит людей по рудникам. Одна из ее особенностей - безопасность, а также устойчивость автокомпонентов к соленой среде. Такая техника может перевозить до 18 человек. Она соответствует экологичным стандартам. Создан опытный образец, который работает на завершающей стадии тест-драйва в самом Солигорском районе. А в следующем году шахтную машину на МТЗ начнут производить серийно.

"Это новый перспективный импортозамещающий инновационный продукт. Отличительные особенности - это гидрообъемная трансмиссия с электронной системой управления, наличие системы пожаротушения. Применены специальные защитные покрытия, более прочный, более толстый материал для того, чтобы увеличить долговечность и срок службы машины", - рассказал главный конструктор по специальной технике ОАО "МТЗ" Андрей Гордейчик.

К слову, и в самой шахтерской столице есть свои разработки в машиностроении, которые направлены на сотрудничество не только с нашими калийщиками. Солигорск - это еще и машиностроительный кластер со своей спецификой. Именно здесь разрабатывают и выпускают технику для добычи полезных ископаемых. Это, к примеру, шахтное оборудование и туннелепроходческие машины - отдельная ниша, в которой у белорусов также сильные компетенции и где есть экспортный потенциал. Среди заказчиков такие российские гиганты, как "Северсталь", "Карельский окатыш", "Ураласбест".

Беларусь - страна картофельная, умеем выращивать и перерабатывать у нас десятки сортов своей бульбы, но при этом собственных комбайнов для уборки второго хлеба раньше не было. Техника сложная, но и эту нишу наши машиностроители освоили. Еще в 2010 году глава государства ставил задачу наладить выпуск собственного самоходного картофелеуборочного комбайна. Компетенции в этом секторе машиностроения развивали специалисты из Лиды и Гомеля. У нашей техники есть все для замещения импортной.

Чистота и порядок на улицах городов также своего рода бренд нашей страны. Коммунальная спецтехника - сфера, которая всегда реагирует на запросы рынка внутреннего и внешнего. Летом чистит, подметает, перевозит грузы, а зимой убирает снег на улицах и во дворах. Маневренность, небольшой расход топлива и комфорт в работе водителя - такой функционал заложен в новой коммунальной малогабаритной машине. Ноу-хау белорусских машиностроителей уже заинтересовало россиян.

Среди всех дорожных и коммунальных машин холдинга "Амкадор" эта техника одна из наиболее компактных. Она как раз предназначена для работы в городах, и первый мегаполис, куда она должна отправиться, - это Санкт-Петербург.

В городе на Неве из 2 тыс. подобных импортных машин нужно менять 70 %, но пока технику тестируют на локациях Минска.

Производство полного цикла от инженерной мысли до воплощения в металле - все это доступно машиностроителям и в регионах нашей страны. Причем даже не в областных, а районных центрах. В столичном городе-спутнике Смолевичи вот уже почти 30 лет создают дорожно-строительную и специальную технику. Когда-то это были обвесы своими агрегатами уже готовых машин, сегодня - полноценный завод. Сергей Лагун в своем конструкторском отделе курирует выпуск флагманской машины - экскаватора-погрузчика. На такую технику спрос есть во всех странах СНГ.

В Гродно, где вот уже 75 лет работает уникальное предприятие отрасли - завод "Белкард" - поставщик компонентов для десятков машиностроительных брендов, таких как МАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ, КамАЗ. Гродненские промышленники производят карданные передачи и валы, рулевые тяги, гидравлические амортизаторы, тормозные камеры - то, без чего не сможет работать ни один вид техники.

Если мотор - это сердце автомобиля, то карданный вал - своего рода мускулы, которые приводят его в движение. Кардан - это примерно полсотни деталей, которые нужно соединить в единый узел. И в этом также помогает новое оборудование.

На таком работает оператор станков с числовым программным управлением Анастасия Бельская. У девушки есть простор для творчества и экспериментов. Она обрабатывает так называемую несерийную продукцию. Это детали, которые в будущем станут частью автомобиля.

"Мне приносят чертеж детали, я должна сама решить, каким инструментом с этим работать, каким образом я это буду делать, нужно настроить станок, установить все и запустить деталь в производство. Потом опробовать, а дальше уже в цеху это будут запускать в серию", - поделилась нюансами работы оператор станков с числовым программным управлением ОАО "Белкард" Анастасия Бельская.

Машиностроительные холдинги, понимая ценность человеческого капитала, инвестируют не только в повышение квалификации своих сотрудников. Белорусский автозавод придумал концепцию "школа - вуз - БЕЛАЗ", вложил средства в создание профильных классов "Химия" и "Физика" в двух средних школах Жодино. Такое сотрудничество со школами позволит белорусскому автозаводу решать вопрос профориентации, а в будущем и пополнение штата сотрудников мотивированными и квалифицированными специалистами.

"Мы преследуем целью сделать образовательный процесс увлекательным для детей, чтобы с самых ранних лет они почувствовали вкус к техническим наукам, техническим предметам и в конечном счете связали свою судьбу с инженерными специальностями. Это очень важно и для нашего предприятия, и для страны в целом, потому что именно инженер является человеком, который создает нечто новое", - подчеркнул гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Лисин.

За примерами наукоемких разработок жодинских машиностроителей далеко ходить не нужно. Настоящий прорыв - карьерные самосвалы на водородном топливе на 130 и 220 т. Наряду с электрогрузовиком - это взгляд из будущего, который приносит пользу экономике уже сегодня.

Следующим шагом БЕЛАЗа станет открытие Центра технического творчества в Жодино, и он займет свою нишу в большой образовательной структуре.

В Беларуси в 10 вузах и 30 колледжах обучают по профильным специальностям - технология машиностроения, автосервис, робототехника, металлообработка. С учетом интенсивного развития отрасли для молодежи выбор таких профессий - гарант обретения будущей высокооплачиваемой работы. Для экономики же всей страны - ресурс для безостановочного движения вперед.