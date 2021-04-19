Машиностроительное предприятие "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат

Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в этом году работы в полях начались на три недели позже, ранними яровыми засеяно уже 77 процентов площадей. Уже завершили эти работы аграрии Брестской и Гомельской областей.