3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Машиностроительное предприятие "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат
Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней.
Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в этом году работы в полях начались на три недели позже, ранними яровыми засеяно уже 77 процентов площадей. Уже завершили эти работы аграрии Брестской и Гомельской областей.
Большая роль в посевной кампании и у машиностроителей. Так, в центральном регионе в этом сезоне закупят 80 энергонасыщенных тракторов. А всего только с начала года Минский тракторный завод поставил в хозяйства страны уже более 660 единиц новой техники.
Машиностроительное предприятие Беларуси "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат. Новинку начнут тестировать на полях Минской области.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов