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Машиностроительное предприятие "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат

Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней.

Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в этом году работы в полях начались на три недели позже, ранними яровыми засеяно уже 77 процентов площадей. Уже завершили эти работы аграрии Брестской и Гомельской областей.

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Большая роль в посевной кампании и у машиностроителей. Так, в центральном регионе в этом сезоне закупят 80 энергонасыщенных тракторов. А всего только с начала года Минский тракторный завод поставил в хозяйства страны уже более 660 единиц новой техники.

Машиностроительное предприятие Беларуси "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат. Новинку начнут тестировать на полях Минской области.


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