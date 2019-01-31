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Минский автозавод и "Амкодор" расширяют интересы в странах Африки и Латинской Америки

Машиностроительные предприятия столицы расширяют свои интересы в странах Африки и Латинской Америки. Минский автозавод может создать сборочные производства в Алжире и Нигерии. В свою очередь "Амкодор" поставит в Зимбабве 40 единиц техники. Машиностроительный холдинг в целом в год готовит 10 новых моделей для серийного выпуска. Также предприятие делает ставку и на молодых специалистов как инженерных, так и рабочих специальностей. Только за прошлый год на заводы холдинга пришли на работу около 80 человек.

Одна из форм социальной поддержки машиностроительного холдинга - строительство жилья для своих работников. Накануне новый дом в агрогородке Колодищи принял новоселов.

Кстати, в Колодищах построят и новый завод по выпуску фронтальных и универсальных погрузчиков. В планах создать на этом предприятии 1350 новых рабочих мест.

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