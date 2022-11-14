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Маск не исключает банкротства Twitter
Илон Маск в первом обращении к сотрудникам Twitter допустил, что компания может обанкротиться, ведь сейчас испытывает мощный отток рекламодателей.
Предупреждение прозвучало через две недели после закрытия сделки по покупке соцсети. За это время в Twitter ввели платную подписку, уволили половину сотрудников, а оставшимся запретили работать из дома. На неделе Маск заявил сотрудникам, что те должны проводить в офисах не менее 40 часов в неделю.
Фото:freepik.com
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