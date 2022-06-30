Масштабную дискуссию в Гродно организовал Белорусский институт стратегических исследований

Результат договоренностей и пример тесного сотрудничества наших стран. Гродно в эти дни принимает Форум регионов. С визитом делегации из 40 субъектов России и потенциальные контракты на общую сумму более чем миллиард долларов. До обеда завершилась работа по основным секциям. Какая повестка далее, расскажет Антон Малюта.

Мы сейчас в самом сердце Гродно. Площадь Ленина стала, пожалуй, главной локацией Форума регионов. Это уже девятый форум, и надо сказать, что интерес постоянно растет. Постоянное прибавляется число субъектов Российской Федерации, которые участвуют на уровне губернаторов и их заместителей. Постоянно есть темы для обсуждения, сейчас их только прибавилось. Во-первых, потому что форум вернулся после двухлетнего общения в режиме онлайн и в гибридном формате. И, конечно, сама экономическая ситуация мотивирует работать более интенсивно. Две страны столкнулись с масштабным санкционным давлением и противостоят ему вместе. Рецепт, как это правильно делать, уже нашли - импортозамещение. Сегодня на Форуме этой теме посвятили целую секцию. Своим мнением делились в том числе сенаторы. Давайте послушаем часть интервью (видео).

Да, Форум регионов - хорошая площадка для переговоров. Бизнес, промышленные предприятия могут договориться о кооперации, о том, как заместить импортные комплектующие и, возможно, совместно реализовать продукцию на внешние рынки. Для этого большую масштабную дискуссию здесь организовал Белорусский институт стратегических исследований. За столом эксперты и представители реального сектора экономики. У каждого свое видение, как преодолеть все современные вызовы, но все едины в том, что это можно сделать только сообща.