Масштабный форум начался в Пекине - спектр тем от зеленой трансформации до цифровой экономики

Для Китая этот парк - самая крупная зарубежная зона экономического сотрудничества. Уровень сотрудничества, я имею в виду этот парк, на самой высоте. Это как платформа внешнего сотрудничества для Беларуси. Я как ученый, который специально изучает Беларусь, знаю, что Президент Лукашенко и Председатель Си Цзиньпин уделяли большое внимание этому проекту.

На западном треке видим, да, рост протекционизма вполне. Кстати, понятный, потому что после любого кризиса, а пандемия была большим кризисом, всегда идет рост протекционизма, то на азиатском треке мы видим ровно обратный процесс. Самым таким определяющим игроком в ближайшие десятилетие в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет ассоциация стран юго-восточной Азии, которая создает такую азиатскую версию Евросоюза. Они уже создали единое экономическое пространство. Надо понимать, что это рынок сопоставим по размерам с европейским. В рамках "Пояса и пути" сейчас происходит смещение фокуса как раз в большую сторону юго-восточной Азии, в большую сторону Африки.

Значительный плюс от партнерства с нашей страной - выгодное месторасположение и развитая логистика. Большая часть контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа проходит через Беларусь. Такое сотрудничество в рамках инициативы "Пояса и пути" приносит ощутимые дивиденды и на двустороннем треке. К примеру, заметно вырос экспорт белорусской продукции в Поднебесную, в том числе по количеству позиций. Сегодня ориентир на Восток как адекватный ответ на риторику ограничений и санкций.Вместерадисовместногоразвитияипроцветания - девиз Форума международного сотрудничества "Пояса и пути" в этом году. Ключевые мероприятия пройдут в среду, 18 октября.