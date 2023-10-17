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Масштабный форум начался в Пекине - спектр тем от зеленой трансформации до цифровой экономики
Импульс к глобальному экономическому сотрудничеству и новому построению многополярного мира придает инициатива "Один пояс - один путь". 150 стран уже подключились к реализации проекта, которому в этом году исполняется 10 лет. По сути, новая модель глобализации определяется принципом "кто торгует, тот не воюет".
Это подтверждает масштабный форум высокого уровня по международному сотрудничеству, который начался в Пекине. Спектр тем для обсуждения самый широкий -от зеленой трансформации до цифровой экономики. На месте работает корреспондент Ярослав Даниленко.
Форум к 10-летию "Пояса и пути" - одно из важнейших мероприятий, проводимых китайским руководством в этом году. Задача на ближайшие дни - комплексно оценить пройденный путь в рамках инициативы и составить карту сотрудничества на будущее. Свое участие подтвердили более 140 стран и международные организации. Национальный конференц-центр в Пекине соберет более 4000 делегатов разного уровня.
За 10 лет партнерства инициатива придала мощный импульс глобальному экономическому росту."Пояс и путь" - это дорога для общего пользования, а не частная тропа, принадлежащая какой-либо стороне. Об этом говорится в "Белой книге", опубликованной накануне пресс-канцелярией Госсовета КНР.
А. Лукашенко: Инициатива "Один пояс - один путь" формирует международные отношения нового типа
Воспользоваться моментом и изменить модель межгосударственного взаимодействия призывал Президент Беларуси еще в 2017 году. Кадры первого форума высокого уровня в рамках "Пояса и пути". Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Инициатива "Один пояс - один путь" не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа. Это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей.
В рамках инициативы "Пояса и пути" Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка "Великий камень". Количество резидентов растет, инфраструктура развивается. Несмотря на внешние вызовы в прошлом году, "Великий камень" устоял и продолжает набирать обороты.
Алеся Абраменко,замминистра экономики Беларуси:
Географический диапазон тех партнеров, которые присутствуют в парке, достаточно широкий. Присутствуют инвестиции как из европейских стран, Беларуси, так и восточных стран, что подтверждает, по сути, статус вот такой международной платформы "Камня" в инициативе "Пояса и пути". С начала текущего года у нас зарегистрировано 22 резидента. 8 из них из Беларуси, 14 - это из других стран (это Россия, Китай и Индия). Суммарный объем заявленных инвестиций порядка 50 млн долларов. На сегодняшний день вообще у нас в парке 117 резидентов из 15 стран с объемом заявленных инвестиций порядка 1,4 млрд долларов.
Чжао Хуэйжун, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук:
Для Китая этот парк - самая крупная зарубежная зона экономического сотрудничества. Уровень сотрудничества, я имею в виду этот парк, на самой высоте. Это как платформа внешнего сотрудничества для Беларуси. Я как ученый, который специально изучает Беларусь, знаю, что Президент Лукашенко и Председатель Си Цзиньпин уделяли большое внимание этому проекту.
Значительный плюс от партнерства с нашей страной - выгодное месторасположение и развитая логистика. Большая часть контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа проходит через Беларусь. Такое сотрудничество в рамках инициативы "Пояса и пути" приносит ощутимые дивиденды и на двустороннем треке. К примеру, заметно вырос экспорт белорусской продукции в Поднебесную, в том числе по количеству позиций. Сегодня ориентир на Восток как адекватный ответ на риторику ограничений и санкций.
Алексей Кан,политический обозреватель телеканала CGTN:
На западном треке видим, да, рост протекционизма вполне. Кстати, понятный, потому что после любого кризиса, а пандемия была большим кризисом, всегда идет рост протекционизма, то на азиатском треке мы видим ровно обратный процесс. Самым таким определяющим игроком в ближайшие десятилетие в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет ассоциация стран юго-восточной Азии, которая создает такую азиатскую версию Евросоюза. Они уже создали единое экономическое пространство. Надо понимать, что это рынок сопоставим по размерам с европейским. В рамках "Пояса и пути" сейчас происходит смещение фокуса как раз в большую сторону юго-восточной Азии, в большую сторону Африки.
Вместерадисовместногоразвитияипроцветания - девиз Форума международного сотрудничества "Пояса и пути" в этом году. Ключевые мероприятия пройдут в среду, 18 октября.
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