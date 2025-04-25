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Масштабы и технологии впечатляют. Заработал новый автобусный завод МАЗ
Новая глава в истории отечественного машиностроения. С апреля в современном корпусе Минского автозавода стартовал промышленный выпуск пассажирской техники. Первой моделью стал автобус третьего поколения, вскоре он пополнит автопарк Могилевщины. Новое производство постепенно будет наращивать мощности, по плану с января 2026-го выйдет на полную загрузку.
О реализации нового проекта на Минском автозаводе объявили в 2023 году. Сразу же началась большая стройка абсолютно с нуля. С опережением сроков площадка выросла - всего за полтора года. Это один из примеров того, во что вкладывается наша страна. Новые рабочие места для людей, экспортные возможности и производство мирового уровня.
На старте этого года новую производственную площадку показали Президенту. Тогда глава государства подчеркнул - он горд, что нашей стране удалось сохранить такое производство. Главное - повышать качество, чтобы быть конкурентоспособными.
Да, именно надежность и цена - основные критерии, которые определяют спрос на рынке. У МАЗа на новые цеха большая ставка. Этот проект позволит увеличить мощности в два раза. Ежегодно планируют выпускать до 3 тыс. единиц пассажирской техники различных модификаций, но основной упор сделают на автобусы третьего поколения.
Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Это принципиально новая модель. Здесь полностью новый дизайн, полностью новая концепция изготовления этого вида транспорта. Здесь увеличенная площадь остекления. Преимуществ можно очень много перечислять. И по салону есть огромные изменения. В такой модели автобуса мы из производителей, скажем так, евроазиатского региона достигли лучших показателей по уровню пассажирских сидений с низкого пола. За последние пять лет ежегодно прирастаем по объему техники. У нас склада свободной продукции нет вообще. Мы все работаем под заказ. Вся техника, которая изготавливается, все, что мы видели сегодня в нашем цеху, все уже продано".
Еще одна фишка - универсальный каркас. Он сконструирован так, чтобы оперативно подстроить автобус под различные технические решения, будь то двигатель внутреннего сгорания на газу или электромотор. Такая технология в кооперации с возможностями новой площадки сокращает время производства автобуса в два раза. 40 тысяч квадратных метров. Полный цикл сборки от вырезки деталей до готового автобуса. И все под одной крышей. Такими технологиями сегодня обладают полтора десятка стран в мире. И Беларусь в их числе.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Технологичность сборки, возможность применять гибкие производственные подходы и производственные возможности позволяют решать любые экономические и технические задачи. Это технологический суверенитет Минского автомобильного завода, холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Республики Беларусь в части развития собственного направления сегмента пассажирского автотранспорта в действии".
Мультилифты, три автономные линии по производству пассажирской техники, боксы для диагностики, наладки и передовое оборудование. А еще современные боксы для окрашивания. Их, кстати, теперь шесть, когда раньше был всего один. Все это открывает новую главу в истории белорусского машиностроения.
Александр Нискоромный, главный инженер автобусного завода ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Основное, что у нас раньше каркасы приходилось перемещать между цехами. Они попадали под осадки и так далее. Сейчас у нас закрытый цикл сборки. Автобус на улицу не выезжает".
Александр Соломахо, начальник цеха сварки, сборки автобусов ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Современный корпус нам позволяет параллельно собирать практически весь модельный ряд бесперебойно. В предыдущих корпусах с этим были сложности. Сейчас три поточных конвейера. Мы ожидаем поступления молодых специалистов. Я надеюсь, что они составят основу, костяк нашего производства".
Новый завод построили как нельзя кстати. Спрос на технику растет и не только в Беларуси. Сегодня география поставок - это порядка 40 стран.
Весомый уровень продаж формируется в России и СНГ, но дальняя дуга мазовского экспорта прирастает в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Африканском континенте. Говорят, в этом году увидим существенный прирост на зарубежных рынках. И именно благодаря таким технологиям наша страна сегодня может громче заявлять о своих брендах всему миру.