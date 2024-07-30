Массовая уборка озимого рапса завершена в Беларуси

Белорусские аграрии с учетом рапса собрали более 4,8 млн т зерна, пишет БЕЛТА.



В Беларуси на 30 июля собрано всего зерна (с учетом рапса) 4845 тыс. т, из них - 3816 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, 1029 тыс. т озимого рапса. Массовая уборка озимого рапса завершена.



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1237,9 тыс. т, Брестская - 1162,3 тыс. т, Гродненская - 1066,6 тыс. т, Гомельская - 538 тыс. т, Могилевская - 504 тыс. т, Витебская - 336,5 тыс. т.