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Массовая уборка озимого рапса завершена в Беларуси
Белорусские аграрии с учетом рапса собрали более 4,8 млн т зерна, пишет БЕЛТА.
В Беларуси на 30 июля собрано всего зерна (с учетом рапса) 4845 тыс. т, из них - 3816 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, 1029 тыс. т озимого рапса. Массовая уборка озимого рапса завершена.
В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1237,9 тыс. т, Брестская - 1162,3 тыс. т, Гродненская - 1066,6 тыс. т, Гомельская - 538 тыс. т, Могилевская - 504 тыс. т, Витебская - 336,5 тыс. т.
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