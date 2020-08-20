Массовая уборка зерновых завершается в четырех областях Беларуси

Это Брестский, Гомельский, Гродненский и Минский регионы. Всего по стране намолочено 7 миллионов 375 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37,4 ц/га (для сравнения - в прошлом году цифра была 31,5 ц/га). И уже началась уборка гречихи и проса.