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Массовая уборка зерновых завершается в четырех областях Беларуси

Это Брестский, Гомельский, Гродненский и Минский регионы. Всего по стране намолочено 7 миллионов 375 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37,4 ц/га (для сравнения - в прошлом году цифра была 31,5 ц/га). И уже началась уборка гречихи и проса.

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