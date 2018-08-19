Массовая жатва - 2018 практически завершена. 5 миллионов тонн хлеба удалось собрать в Беларуси

Массовая жатва - 2018 практически завершена. Больше всех намолотили по традиции в столичном регионе. На сегодня там собрано миллион 284 тысячи тонн зерна. Всего 80 тысяч до заветной планки не хватило в этом году Брестской области - лидеру по темпам уборки. На третьем месте по намолоту Гродненская область. И если в этих регионах и в Гомельском работы идут на последних гектарах, то Витебской и Могилевской областям предстоит еще освоить до 15 % площадей.