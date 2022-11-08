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Массовых обращений предпринимателей по вопросам ценообразования становится меньше, заявили в МАРТ
Новые правила ценообразования позволяют регулировать каждое звено цепочки, задействованное в реализации, импорте и производстве товаров. Об этом заявил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.
Сегодня регулированию в основном подлежат цены на потребительские товары. Охват составляет около 90 % классической потребительской корзины нашего населения. Расширились и полномочия у контролирующих органов: сюда добавили местные органы власти.
В профильном ведомстве констатируют, что массовых обращений предпринимателей по вопросам ценообразования становится меньше. Всего за полторы недели поступило около семи тысяч запросов.
Есть онлайн-форма, прямая линия, куда можно обращаться. Сейчас снимается напряженность, которая появилась в обществе. Продовольственная группа практически не спрашивает, как работать. Они уже два года существуют в рамках ценового регулирования. И для них, по сути, ничего не поменялось. Бизнесу понадобилось время, чтобы перестроиться.
Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей МАРТ подготовил памятки, где прописано, как формируется цена. По всей стране продолжаются интерактивные семинары, на которых специалисты снимают непонятные вопросы нового постановления.
Фото:pixabay.com
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