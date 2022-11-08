Массовых обращений предпринимателей по вопросам ценообразования становится меньше, заявили в МАРТ

Есть онлайн-форма, прямая линия, куда можно обращаться. Сейчас снимается напряженность, которая появилась в обществе. Продовольственная группа практически не спрашивает, как работать. Они уже два года существуют в рамках ценового регулирования. И для них, по сути, ничего не поменялось. Бизнесу понадобилось время, чтобы перестроиться.

Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси