Mastercard запустила первую криптовалютную карту

В мире появится первая криптовалютная карта. Пользователи смогут тратить деньги, не продавая свои цифровые активы: они будут служить залогом по кредиту. При каждой покупке можно получить до 2 % кэшбэка в криптовалюте по текущему курсу. Карта может быть выпущена как в виртуальном, так и в физическом виде. Расплатиться ею можно почти в 100 миллионах торговых точек по всему миру, где принимается платежная система Mastercard. Владельцы смогут тратить средства в эквиваленте 90 процентов стоимости их криптовалют.

