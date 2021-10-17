Майнеров криптовалюты выделили в отдельную тарифную группу потребителей электроэнергии

В Беларуси введены тарифные группы на электроэнергию для майнеров криптовалюты. Соответствующее решение содержится в постановлении МАРТ и Министерстве энергетики. В Минэнерго отметили - документ принят в целях стимулирования использования электроэнергии и предусматривает расширение тарифных групп по специальным ценам для потребителей реального сектора экономики. К указанной категории относятся потребители, у которых основным видом экономической деятельности является обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, а также те, у которых объем электропотребления в год составляет от 25 миллионов киловатт-часов и выше.