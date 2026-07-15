МАЗ презентовал новую модель троллейбуса

Минский автомобильный завод презентовал новую модель троллейбуса с автономным ходом до 30 км.

Преимущества машины уже оценили на выставке "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге. Скоро она станет на конвейер в виде серийной модели, а сейчас столичные специалисты договариваются с зарубежными коллегами о поставках.

Оксана Михеева, заместитель коммерческого директора - начальник департамента маркетинга ОАО "МАЗ":

"Преимущество машин с увеличенным автономным ходом - объединение преимуществ электробуса и троллейбуса. Это такой очень классный микс. Во-первых, это экологически чистый транспорт. Во-вторых, ему не нужна какая-то специфичная инфраструктура для зарядки".

Также МАЗ обеспечивает пассажирским транспортом нового поколения и внутренний рынок. В 2026 году только для столицы планируется поставить 70 единиц. Такие машины уже работают в Бресте и в Гомеле, их запас автономного хода составляет 15 км.