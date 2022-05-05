Минский автомобильный завод демонстрирует рост, несмотря на оказываемое внешнее давление. По итогам первого квартала приросли в экспорте более чем на 10 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сегодня продукцию белорусского промышленного гиганта знают более чем в 50 странах мира. Основная часть идет традиционному партнеру - России. Также поставляем и на рынки стран дальней дуги. Новые вызовы подстегнули отечественного производителя и к более активному импортозамещению.



В этом году МАЗ намерен нарастить объемы производства. В планах - произвести 12 тысяч единиц техники, 60 % из которых уйдут за рубеж.

