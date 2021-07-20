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МАЗ нарастит присутствие в Азии и Африке
Белорусские предприятия продолжают наращивать присутствие в Азии и Африке. При этом сохранение традиционных рынков - России и стран Евразийского экономического союза - не менее важная задача. Перспективы обсудили с представителями товаропроводящий сети на форуме в индустриальном парке "Великий камень". Место выбрано не случайно - здесь работают сразу два совместных предприятия: "ФАСТ-МАЗ" и "МАЗ-Вейчай". Современные инновационные производства выпускают двигатели и коробки передач. Продукция ориентирована и на экспорт, в том числе в страны дальней дуги.
Перед Минским автомобильным заводом в этом году стоит задача увеличить экспорт более чем на 5 %. Все предпосылки для этого имеются.
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