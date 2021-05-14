МАЗ открывает новый сервисный центр в Украине

Развивается сотрудничество и по линии Беларусь-Украина. Так, МАЗ открывает новый торгово-сервисный центр в Киевской области "Будшляхмаш". Новый современный комплекс – это очередной этап развития товаропроводящей сети Минского автомобильного завода в Украине. Данный центр полностью обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание производимой спецтехники, в том числе при помощи мобильных ремонтных бригад. К слову, ассортимент продукции состоит более чем из 130 видов различной техники для предприятий коммунального сектора, дорожно-строительных предприятий и силовых структур, а задействованный в производственном процессе персонал насчитывает свыше 400 высококвалифицированных сотрудников.