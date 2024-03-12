МАЗ планирует поставить для Владивостока коммунальные машины

Минский автомобильный завод планирует поставить для Владивостока коммунальные машины. Это результаты договоренностей на встрече мэра города Константина Шестакова и представителей нашего автомобильного завода.

Были представлены предложения по поставке новой техники для различных сфер городского хозяйства, а также проекты по модернизации техники и оборудования.