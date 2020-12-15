МАЗ поставил партию автобусов в Монголию

Климат там резко континентальный, температура в зимний период может достигать минус 49 градусов. Поэтому, как сообщают в пресс-службе предприятия, северное исполнение автотехники, помогающее использовать ее при экстремально низких температурах, - один из основных критериев при поставках в эту страну. К слову, МАЗы отправляются в Монголию ежегодно. В партию 2020 года вошло более 70 единиц спецтехники, в том числе мобильный госпиталь со станцией дезобработки.