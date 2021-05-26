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МАЗ представил свою пассажирскую технику на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге
МАЗ представил свою пассажирскую технику на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге. Среди новейших моделей - автобус третьего поколения с двигателем экологического класса Евро-6, электробус с функцией ночной зарядки и городской автобус с двигателем, работающим на сжиженном природном газе. Как отметили на автозаводе, российский рынок один из стратегически важных для МАЗа, а Санкт-Петербург и Ленинградская область - основные торговые партнеры Беларуси не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России в целом. Сюда традиционно поставляются и грузовые автомобили, и пассажирская техника. За время сотрудничества МАЗ изготовил и поставил в Санкт-Петербург более тысячи единиц пассажирского транспорта.
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