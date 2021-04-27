МАЗ продолжит свою работу на рынке Украины

Свою технику на рынок Украины поставит МАЗ, в том числе и пассажирскую. Как отметили на предприятии, после 1 мая продажи пойдут в полном объеме и в согласованные сроки, все обязательства перед потребителями будут выполнены. Также отмечается, что МАЗ готов к реализации совместных проектов в различных сферах экономики Украины.