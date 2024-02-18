МАЗ расширит сервисную сеть в России

МАЗ расширяет сервисную сеть в Российской Федерации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Продукция соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.