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МАЗ расширит сервисную сеть в России

МАЗ расширит сервисную сеть в России

МАЗ расширяет сервисную сеть в Российской Федерации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сертификат авторизованной сервисной станции компании "Сургутдрайв" вручил директор филиала "Сервисный центр МАЗ" Алексей Гришкевич. В настоящий момент данная компания проходит аккредитацию на присвоение статуса официального дилера ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Продукция соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.

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