МАЗ расширяет географию поставок

Минский автомобильный завод расширяет географию поставок. Сейчас в стадии исполнения большой контракт на поставку техники в Никарагуа - около 300 единиц. В этом году МАЗ также нашел новых потребителей и в России.

Накануне предприятие отметило 80-летний юбилей. Минчане и гости столицы смогли насладиться парадом ретро и современной техники, среди которой, к примеру, был представлен "тягач будущего".

