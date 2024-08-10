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МАЗ расширяет географию поставок

Минский автомобильный завод расширяет географию поставок. Сейчас в стадии исполнения большой контракт на поставку техники в Никарагуа - около 300 единиц. В этом году МАЗ также нашел новых потребителей и в России.

Накануне предприятие отметило 80-летний юбилей. Минчане и гости столицы смогли насладиться парадом ретро и современной техники, среди которой, к примеру, был представлен "тягач будущего".

Сегодня пассажирская техника автозавода - это 15 моделей и 30 модификаций на их базе. Модельный ряд грузовиков МАЗ - это 600 образцов, включающих в себя около трех тысяч модификаций.

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