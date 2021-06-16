МАЗ снова занял четвертое место по продажам грузовиков в Россию

Компания заняла четвертое место, обойдя по поставкам на российский рынок Mercedes-Benz, КамАЗ, Scania и ГАЗ распределили между собой лидерские места. Спрос на автомобили МАЗ в мае со стороны россиян вырос на 96 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за месяц было продано 408 машин.