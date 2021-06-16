ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

МАЗ снова занял четвертое место по продажам грузовиков в Россию

Компания заняла четвертое место, обойдя по поставкам на российский рынок Mercedes-Benz, КамАЗ, Scania и ГАЗ распределили между собой лидерские места. Спрос на автомобили МАЗ в мае со стороны россиян вырос на 96 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за месяц было продано 408 машин.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все