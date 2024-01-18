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МАЗ усиливает свое присутствие на рынке России

В Год качества с ноу-хау и перспективным производством. МАЗ усиливает свое присутствие на рынке России. Сегодня у Минского автозавода уже более 30 корпоративных партнеров в регионах страны-соседки, которые задействуют белорусские шасси.

МАЗ - это актуальные модели коммунальных машин, а также автобусы и электробусы. Кстати, новое производство завода появится и в Минске - там будут собирать пассажирскую технику.

О развитие машиностроения рассказал Алексей Кондратенко (подробности в видео).

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