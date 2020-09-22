МАЗ завершает испытания городских автобусов, работающих на природном газе. Планируется, что исследования новинок на прочность и надежность, начавшиеся в июле в испытательном центре Минского автозавода, завершатся в октябре. Пока, по словам специалистов, ничего критического не было обнаружено. После завершения испытательного процесса предстоит сертификация автобусов, а потом начнется их продажа, не исключено что покупателями станут автопредприятия России и Украины. Но пока конкретных заказов нет. Отметим, завод уже собирал автотехнику подобного назначения.