МАЗы поедут в Африку, а БелАЗы - в страны Латинской Америки

Автобус-внедорожник для Африки и новые самосвалы для Казахстана. Белорусские машиностроители презентуют оригинальные модели техники и раскручивают экспортный глобус в новых направлениях. Поставки МАЗа на Черный континент вырастут на 15 %, а БелАЗ нацелен на рынок стран Латинской Америки. Где еще высоко котируются машины с пометкай "сделано в Беларуси"? О достижениях и перспективах наших заводов-гигантов - Алексей Кондратенко.

Многовекторность экспорта - один из приоритетов белорусских машиностроителей, где страны Африки занимают особое место. Рынок большой, но и конкуренция здесь высокая. Впрочем, Минский автозавод знает, что и кому предложить - на Черном континенте стабильный спрос на грузовики и автобусы. С начала года туда экспортировано 105 машин.

Перспективной машиной для экспорта станет и ноу-хау белорусско-китайского предприятия "Зумлион-МАЗ". Это крупнейший в стране автокран грузоподъемностью 60 тонн. Такой гигант сможет перенести по воздуху танк или сразу пять самосвалов.

Ноу-хау и поиск новых деловых партнеров. Этот тренд сегодня с особым настроением развивает и Белорусский автозавод. БелАЗу - 70. Среди премьер года - карьерный самосвал на 290 тонн и беспилотная техника. Актуальные контракты подписаны с промышленниками из Латинской Америки и Средней Азии.

С начала года холдинг "БелАЗ" экспортировал уже более 800 машин в 27 стран мира. Одно из стратегических направлений - Россия и страны СНГ.