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МЭА посоветовало Европе подготовиться к снижению потребления газа на треть зимой

Международное энергетическое агентство посоветовало Европе подготовиться к снижению потребления газа на треть зимой. Приостановка импорта из России приведет к значительному росту цен. В агентстве призвали Европу сосредоточиться на сокращении потребления газа промышленностью и домохозяйствами, чтобы как можно больше газа направлялось в хранилища.

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