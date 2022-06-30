МЭА посоветовало Европе подготовиться к снижению потребления газа на треть зимой

Международное энергетическое агентство посоветовало Европе подготовиться к снижению потребления газа на треть зимой. Приостановка импорта из России приведет к значительному росту цен. В агентстве призвали Европу сосредоточиться на сокращении потребления газа промышленностью и домохозяйствами, чтобы как можно больше газа направлялось в хранилища.