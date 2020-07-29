Мебельный форум пройдет в Минске 9-12 сентября

Мебельный форум пройдет в Минске в сентябре. Организаторы международной выставки - концерн "Беллесбумпром" и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. По их словам, главная стратегическая цель - создание площадки для позиционирования достижений и потенциала данной индустрии в нашей стране. Внимание на форуме будет уделяться не только мебели, дизайну и предметам интерьера, но и комплектующим, материалам и фурнитуре для производства. Тематические разделы выставки представят технологии, оборудование и инструменты, а также логистические услуги в мебельной промышленности, технологии хранения материалов и готовых изделий. Представлены будут материалы для стен и пола, паркет, деревянные лестницы и другая продукция из дерева.