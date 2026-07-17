Медианная зарплата в Беларуси за май составила 2314,9 рубля

Медианная зарплата белорусов в мае составила 2314,9 рубля. Ее считают дважды в год - с момента последних ноябрьских подсчетов она увеличилась на 233 рубля.

Считают медианную зарплату не так, как среднюю по стране. Среднюю зарплату рассчитывают при помощи простого сложения всех заработанных в экономике денег и делят на количество работающих граждан. Медианная зарплата - это середина зарплатного списка, показатель заработка, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек.

Напомним, средняя зарплата у белорусов в мае 2026 года составила 3003,5 рубля.