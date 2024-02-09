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Медицинская и социальная реабилитация - новое направление для сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью
Закупка комплектующих для протезирования, обмен опытом и обучение персонала! Сегодня Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр посетил губернатор Ленинградской области. Александр Дрозденко с рабочим визитом прибыл в Минск 8 февраля. Для делегации провели экскурсию по предприятию. В центре внедряются новые технологии, его специалисты могут изготовить протез любой сложности, в том числе с электронными модулями. Перспективное направление - изготовление корсетов Шено для детей со сколиозом с помощью 3D-сканера. В центре производят тысячу наименований изделий: от изготовления инвалидных кресел-колясок до пошива ортопедической обуви по индивидуальным заказам. На территории находятся госпиталь с поликлиникой на 300 посещений в смену, лечебно-реабилитационный комплекс с бассейном, тренажерным залом и кабинетами для проведения физиопроцедур. Ежегодно услугами центра пользуются около 170 тысяч человек.
Что важно и чем интересен опыт Беларуси - это как раз таким комплексным подходом с учетом того, что на базе центра осуществляется полный комплекс протезирования, реабилитации, восстановление. Затем еще проводится профессиональная подготовка, у человека появляется возможность приобрети профессию и начать трудовую деятельность. Задача - не только поставить человека на ноги, но и дать ему путевку в жизнь, чтобы мог сам функционировать и зарабатывать.
Мы рассчитываем, что мы вместе с нашими белорусскими партнерами этот опыт будем реализовывать в Ленинградской области. В целом мы активно сотрудничаем, и хочу отметить: несмотря на то что Ленинградская область уже имеет большой опыт сотрудничества с Беларусью (у нас товарооборот уже более 1 млрд долларов), мы продолжаем интересоваться, изучать новые сферы и новые направления для сотрудничества. И как раз сегодняшняя наша поездка - это новое направление для сотрудничества: медицинская и социальная реабилитация, протезирование. Это то, что послужит еще одним толчком для нашего развития.
Центр поставляет свою продукцию и на экспорт. Наибольшей популярностью пользуются средства социальной реабилитации для детей с ДЦП. С Россией в прошлом году экспорт составил более 6 млн российских рублей. Белорусскую продукцию покупают и в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане.
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