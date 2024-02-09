Медицинская и социальная реабилитация - новое направление для сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью

Мы рассчитываем, что мы вместе с нашими белорусскими партнерами этот опыт будем реализовывать в Ленинградской области. В целом мы активно сотрудничаем, и хочу отметить: несмотря на то что Ленинградская область уже имеет большой опыт сотрудничества с Беларусью (у нас товарооборот уже более 1 млрд долларов), мы продолжаем интересоваться, изучать новые сферы и новые направления для сотрудничества. И как раз сегодняшняя наша поездка - это новое направление для сотрудничества: медицинская и социальная реабилитация, протезирование. Это то, что послужит еще одним толчком для нашего развития.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России