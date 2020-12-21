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Меры по поддержке бизнеса планируется включить в программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

В новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса. По словам министра экономики, такой шаг позволит не только создать благоприятные условия для работы наших бизнесменов, но и оказать им финансовую поддержку. Особое внимание будет уделено малому бизнесу.

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