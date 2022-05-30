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Металлопродукция лидирует по объемам биржевой торговли
Металлопродукция заняла лидирующую роль по объемам биржевой торговли. Об этом сообщил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский. Многие предприятия закупают металлопродукцию на торгах. Биржа помогает установить справедливую взвешенную цену на эту продукцию. Российские металлургические компании также активно участвуют в торгах. Напомним, Белорусская универсальная товарная биржа создавалась в интересах продаж лесопродукции. Дальше появились секции металло- и сельхозпродукции. Активно развиваются все секции.
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