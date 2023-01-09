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Мезенцев: Решение о реализации союзных программ определило новый этап экономической интеграции
Реализация союзных программ Беларуси и России определяет принципиально новый этап экономической интеграции двух стран. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
В начале беседы Дмитрий Мезенцев высказал огромную благодарность в адрес главы белорусского государства за внимание и поддержку, которые он вместе с российским лидером уделяет актуальной союзной повестке.
"Ушедший год был очень успешным по реализации того исторического решения, которое вы, президенты Беларуси и России, приняли 4 ноября позапрошлого года (4 ноября 2021 года состоялось подписание 28 союзных программ. - Прим. БелТА) и которое определило принципиально новый этап экономической интеграции. За все время действия союзного договора столь предметной постановки задач для правительств, республиканских и федеральных ведомств просто не было",
- подчеркнул госсекретарь.
По его словам, практика реализации программ Союзного государства и их финансирования из союзного бюджета "нисколько не потеряла свою актуальность". А в условиях жесткого внешнего давления, в которых сейчас существуют Беларусь и Россия, роль союзных программ и совместный ответ на технологические вызовы приобретают особую значимость, особенно в сфере импортозамещения, обеспечения конкурентоспособности экономик двух стран.
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