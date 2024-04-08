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Белорусские строители примут участие в реконструкции очистных сооружений в Брянской области
Реализовать проект в тандеме. Реконструкцию сооружения для очистки сточных вод в российском городе Сураж совместно проведут строители из Солигорска и Брянской области. Между предприятиями из Беларуси и России подписано соглашение. Опыт сотрудничества есть: первые объекты сдали еще в 2018-м.
Новый инфраструктурный проект - на полмиллиарда российских рублей. Провести реконструкцию планируют за год. Освоят более 400 тонн металлоконструкций, смонтируют сэндвич-панели, проложат коммуникации.
Что касается именно качества белорусских строителей, оно на самом высоком уровне. Более того, мы используем, в частности, только белорусские материалы.
Всего к проекту подключатся 100 специалистов, работать будут в две вахты. Задействуют также белорусскую спецтехнику. Реконструкция начнется уже в следующем месяце.
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