Минск принимает 32-ю Международную специализированную оптовую выставку-ярмарку PRODEXPO-2026.

Масштабный форум развернулся на площадке выставочного центра "БелЭкспо". Это одна из главных деловых площадок отрасли, где собираются производители, представители крупных торговых сетей, отраслевой науки и органов госуправления.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"2026 год не хуже 2025-го, поэтому по отдельным направлениям мы видим дальнейшую положительную динамику. Намолот зерна - колосовых культур вместе с кукурузой и рапсом - в этом году составит более 11,5 млн т. В прошлом году, хотя он и был рекордным, мы взяли немного меньше. Также мы стремимся наращивать производство животноводческой продукции. И в целом темп роста валовой продукции за 10 месяцев текущего года к уровню прошлого года составил более 105 %".

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