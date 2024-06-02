Международная специализированная выставка "Белагро-2024" пройдет в Минске

Самые большие площадки - это МАЗ, "Амкодор", МТЗ и прочие наши крупные предприятия. Помимо этого у нас будет более 150 участников - переработчиков и производителей пищевой продукции, из них более 80 - белорусские. Будут представлены и средства защиты растений, и минеральные удобрения, и семена.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси