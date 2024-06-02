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Международная специализированная выставка "Белагро-2024" пройдет в Минске

В международной специализированной выставке "Белагро-2024" примут участие 490 компаний из 11 стран, включая Китай и Турцию, а также из 13 российских регионов.

Форум открывается 4 июня. Главный площадкой станет выставочный комплекс в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Состоится и около 20 тематических семинаров и конференций. Темы самые разные: от обеспечения конкурентоспособности продукции до развития племенного животноводства и растениеводства, машиностроения и аграрного образования.

Самые большие площадки - это МАЗ, "Амкодор", МТЗ и прочие наши крупные предприятия. Помимо этого у нас будет более 150 участников - переработчиков и производителей пищевой продукции, из них более 80 - белорусские. Будут представлены и средства защиты растений, и минеральные удобрения, и семена.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Подробнее о масштабном агрофоруме, белорусском нашем экспорте техники и продовольствия, а также строительстве молочно-товарных комплексов и важных работах в полях министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош расскажет 2 июня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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