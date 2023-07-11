Международная выставка "Иннопром" открывает новые горизонты для большой промышленной кооперации

О важности технологий и промышленном потенциале говорили и на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. В копилке контрактов у наших предприятий - уже 190 млн долларов. В Свердловской области с рабочим визитом делегация правительства Беларуси. На "Иннопроме" принято и важное решение - Беларусь и Россия будут вместе собирать самолеты. Итоги переговоров - в репортаже Светланы Лукьянюк.

"Иннопром" - это километры дорог. Только осмотрев всю экспозицию, можно понять, как много умеем и делаем. Машины, микросхемы, станки, прессы и не только. Гости возле наших стендов - это лучшее подтверждение интереса к белорусскому.

Действительно живая, хорошая дискуссия, и мы увидели много нового, что нас ждет с такими разработками, как наш бизнес будет работать завтра. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

А наши интересы с россиянами сегодня высоки. Главный конструктор Уральского авиазавода нам рассказывает, что на связи с белорусами практически каждый день. В мае приезжал в Минск, и сразу стало понятно - намечается большая кооперация.

Уже сейчас мы планируем по "Байкалу", может быть по ряду проектов заказывать агрегаты гидросистем, заказывать агрегаты систем управления, топливопровода, бытовая кабельная сеть. Вадим Демин, главный конструктор Уральского завода гражданской авиации

Опытный образец "Байкала" в конце января прошлого года первый раз поднялся небо. А в следующем начнется производство. Но "Байкал" - это только начало. Моделей крылатых машин все больше.

Получая здесь важные компетенции, мы сегодня говорим и о совместной сборке в Беларуси. На "Иннопроме" накануне премьер озвучил, что это будет двухмоторный легкий самолет на 19 мест.

Что очень важно: мы входим в ОКР (опытно-конструкторскую разработку), мы не покупаем лицензию, еще что-то, мы совместно с россиянами, белорусские и российские конструкторы будут осуществлять разработку самолетов. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Но нас интересуют, конечно, и сроки. Как быстро сможем взлететь, спросили сегодня прямо на белорусском стенде мы у российского вице-премьера.

Что касается создания любого летательного аппарата, в зависимости от того, на какой стадии находится технологический уровень и школа, могу сказать, что сегодня и в Беларуси, где я был на ремонтном предприятии, сегодня можно говорить о том, что отработана технология производства компонентов и элементов. В России есть школа: от нуля и включая все системы двигателя, поэтому я уверен вместе мы можем сократить традиционные сроки с 8 лет до 4-4,5, максимум пяти. Денис Мантуров, зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли России

Это та самая единая промышленная политика, которой следуют две страны. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве в станкостроении. Без этих агрегатов просто нет обрабатывающей промышленности. Поэтому спрос колоссальный.

Этот пресс 250 т, а мы делаем 2,5 тыс. т, высотой 7,5 м и весом 150 т, когда мы побывали на московской выставке, спрос сумасшедший. Виктор Солдатенков, главный конструктор ОАО "Кузлитмаш"

В приоритете сейчас 17 импортозамещающих проектов. Работа по ним уже началась. На подходе еще 4 новых.

Есть проблемы с телами вращения, подшипниками, это следующий вопрос, который мы сейчас подготавливали. В ближайшее время мы подпишем соответствующий документ о том, что зарубежные производители, которые производили подшипники, ушли из России, из Беларуси. У нас опять появляется уникальный шанс создать новые рабочие места, у нас есть такие компетенции на Минском подшипниковом заводе. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

К новым техническим решениям здесь особое внимание. "Иннопром" - это возможность заявить о своей разработке громко. Мы заглянули на стенд Нижегородской области. Нам показали принтеры, которые печатают фотополимерной смолой.

А наши шасси от МАЗ универсальны для надстроек в кооперации с Россией. Грузовики и пожарные машины. В прошлом году продали 2 тыс. шасси. В этом столько уже за полгода.

Общая сумма контактов на этот момент у наших предприятий - 190 млн долларов. Но выставка еще работает 2 дня.

И мы на Урале закрепляемся прочнее. Открываем совместное производство лифтов. Екатеринбург - город-миллионник, и многоэтажек здесь много.