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Международная выставка "Иннопром" открывает новые горизонты для большой промышленной кооперации
О важности технологий и промышленном потенциале говорили и на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. В копилке контрактов у наших предприятий - уже 190 млн долларов. В Свердловской области с рабочим визитом делегация правительства Беларуси. На "Иннопроме" принято и важное решение - Беларусь и Россия будут вместе собирать самолеты. Итоги переговоров - в репортаже Светланы Лукьянюк.
"Иннопром" - это километры дорог. Только осмотрев всю экспозицию, можно понять, как много умеем и делаем. Машины, микросхемы, станки, прессы и не только. Гости возле наших стендов - это лучшее подтверждение интереса к белорусскому.
Действительно живая, хорошая дискуссия, и мы увидели много нового, что нас ждет с такими разработками, как наш бизнес будет работать завтра.
А наши интересы с россиянами сегодня высоки. Главный конструктор Уральского авиазавода нам рассказывает, что на связи с белорусами практически каждый день. В мае приезжал в Минск, и сразу стало понятно - намечается большая кооперация.
Уже сейчас мы планируем по "Байкалу", может быть по ряду проектов заказывать агрегаты гидросистем, заказывать агрегаты систем управления, топливопровода, бытовая кабельная сеть.
Опытный образец "Байкала" в конце января прошлого года первый раз поднялся небо. А в следующем начнется производство. Но "Байкал" - это только начало. Моделей крылатых машин все больше.
Получая здесь важные компетенции, мы сегодня говорим и о совместной сборке в Беларуси. На "Иннопроме" накануне премьер озвучил, что это будет двухмоторный легкий самолет на 19 мест.
Что очень важно: мы входим в ОКР (опытно-конструкторскую разработку), мы не покупаем лицензию, еще что-то, мы совместно с россиянами, белорусские и российские конструкторы будут осуществлять разработку самолетов.
Но нас интересуют, конечно, и сроки. Как быстро сможем взлететь, спросили сегодня прямо на белорусском стенде мы у российского вице-премьера.
Что касается создания любого летательного аппарата, в зависимости от того, на какой стадии находится технологический уровень и школа, могу сказать, что сегодня и в Беларуси, где я был на ремонтном предприятии, сегодня можно говорить о том, что отработана технология производства компонентов и элементов. В России есть школа: от нуля и включая все системы двигателя, поэтому я уверен вместе мы можем сократить традиционные сроки с 8 лет до 4-4,5, максимум пяти.
Это та самая единая промышленная политика, которой следуют две страны. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве в станкостроении. Без этих агрегатов просто нет обрабатывающей промышленности. Поэтому спрос колоссальный.
Этот пресс 250 т, а мы делаем 2,5 тыс. т, высотой 7,5 м и весом 150 т, когда мы побывали на московской выставке, спрос сумасшедший.
В приоритете сейчас 17 импортозамещающих проектов. Работа по ним уже началась. На подходе еще 4 новых.
Есть проблемы с телами вращения, подшипниками, это следующий вопрос, который мы сейчас подготавливали. В ближайшее время мы подпишем соответствующий документ о том, что зарубежные производители, которые производили подшипники, ушли из России, из Беларуси. У нас опять появляется уникальный шанс создать новые рабочие места, у нас есть такие компетенции на Минском подшипниковом заводе.
К новым техническим решениям здесь особое внимание. "Иннопром" - это возможность заявить о своей разработке громко. Мы заглянули на стенд Нижегородской области. Нам показали принтеры, которые печатают фотополимерной смолой.
А наши шасси от МАЗ универсальны для надстроек в кооперации с Россией. Грузовики и пожарные машины. В прошлом году продали 2 тыс. шасси. В этом столько уже за полгода.
Общая сумма контактов на этот момент у наших предприятий - 190 млн долларов. Но выставка еще работает 2 дня.
И мы на Урале закрепляемся прочнее. Открываем совместное производство лифтов. Екатеринбург - город-миллионник, и многоэтажек здесь много.
Новые модели лифтов и не только мы увидим на выездном "Иннопроме". Сегодня решено в 2025-м его проведут в Минске. Как раз к открытию нашего нового выставочного центра.
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