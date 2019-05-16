Боевые бронированные машины, средства огневого поражения и беспилотная авиация. Международная выставка военной техники и вооружения продолжает свою работу по секциям. Сегодня разработчики более детально презентуют свою продукцию. Отдельное внимание заслуживают информационные телекоммуникационные технологии. Среди них продукция производственного объединения "Агат", которую уже в журналистских кругах прозвали Скайнет. Автоматизированная система управления объединяет несколько потоков информации из различных источников и позволяет командиру не только видеть ситуацию, но просчитывать и управлять подразделениями. И буквально накануне радиорелейная стратосферная станция "Горизонт" по приказу министра обороны была поставлена на вооружение.

