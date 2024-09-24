Международный аэропорт Нижневартовска планирует открыть прямое сообщение с Минском

Прямые авиарейсы в Минск хотят запустить из российского города нефтяников. Международный аэропорт Нижневартовска провел опрос среди пассажиров по поводу открытия новых маршрутов. Минск оказался на второй строчке. Организовать рейсы в белорусскую столицу просила значительная часть пассажиров. После российская воздушная гавань анонсировала запуск рейса, но точные сроки, как и конкретная авиакомпания, пока неизвестны.