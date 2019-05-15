3.72 BYN
Потеря доверия и поиск новых поставщиков - последствия загрязнения трубопровода "Дружба" по мнению МЭА
Потеря доверия покупателей и поиск новых поставщиков сырья. Сегодня Международное энергетическое агентство назвало последствия загрязнения трубопровода "Дружба". Там внимательно следят за ситуацией. Эффект от приостановки для белорусских НПЗ агентство оценило в снижении переработки на 80 тысяч баррелей в сутки с апреля по июль. В свою очередь потеря доверия европейских партнеров может усилить давление на цены на тяжелые и средние сорта нефти.
Напомним, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".