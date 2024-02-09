Международный бизнес-форум "Беларусь - Башкортостан" стартовал в Минске

Большой бизнес-диалог по линии Беларусь - Башкортостан стартовал в Минске. Для участия в переговорах из Уфы приехали представители более 50 компаний. На повестке - обсуждение совместных перспективных проектов. По итогам форума будут подписаны двусторонние документы. На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Беларуси и глава Республики Башкортостан.