Международный экономический форум в Бресте принимает бизнес-делегации из 12 стран

В столицу деловых переговоров на два дня превратился Брест: там проходит международный экономический форум, на который съехались бизнес-делегации из двенадцати стран, в том числе Монголии, Польши, России, Финляндии. И еще две страны участвуют онлайн. Накануне был этап знакомства с коммерческим потенциалом области, а сегодня бизнесмены делают конкретные шаги в сотрудничестве. На контактно-кооперационной бирже прошло семьдесят переговоров. Основными направлениями стали открытие совместных производств, поставки лесоперерабатывающей техники и сельхозпродукции. По словам экспертов, в ближайшее время регион усилит экономическое сотрудничество с азиатскими странами. Взаимный интерес подкрепляют и дипломатическими связями: в Брест приехал посол Индии. На встрече с губернатором он рассказал, что именно в области интересует компании из Южной Азии.