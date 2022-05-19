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Международный экономический форум в Бресте принимает бизнес-делегации из 12 стран
В столицу деловых переговоров на два дня превратился Брест: там проходит международный экономический форум, на который съехались бизнес-делегации из двенадцати стран, в том числе Монголии, Польши, России, Финляндии. И еще две страны участвуют онлайн. Накануне был этап знакомства с коммерческим потенциалом области, а сегодня бизнесмены делают конкретные шаги в сотрудничестве. На контактно-кооперационной бирже прошло семьдесят переговоров. Основными направлениями стали открытие совместных производств, поставки лесоперерабатывающей техники и сельхозпродукции. По словам экспертов, в ближайшее время регион усилит экономическое сотрудничество с азиатскими странами. Взаимный интерес подкрепляют и дипломатическими связями: в Брест приехал посол Индии. На встрече с губернатором он рассказал, что именно в области интересует компании из Южной Азии.
В первую очередь интересует текстильная промышленность: в Брестском регионе она развита особенно. В Индии эта промышленность тоже сильно развита. Вторая область - IT-технологии, которые в Беларуси находятся на высоком уровне. И третья область - это туризм. Брестская область обладает огромным потенциалом, и мне бы хотелось, чтобы индийские граждане приехали сюда.
Мы отработали еще ранее интересы бизнесменов. Приглашены наши крупнейшие предприятия как пищевой промышленности, так и машиностроения. Российская Федерация в связи с введенными санкциями нуждается в нашей технике. Ну и, естественно, наша молочная и мясная продукция всегда была интересна Российской Федерации.
Переговоры представителей белорусского и зарубежного бизнеса продолжатся и на следующей неделе.
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